Вылов рыбы в Северном бассейне составил 367 тысяч тонн

27 Июля 2017 года, 14:21

РОССИЯ/ 27 июля/ БИ-ПОРТ - Общий вылов всех российских пользователей по состоянию на 25 июля 2017 года, составил 2 млн 797,8 тысяч тонн, что на 3,6% больше уровня прошлого года на анализируемую дату. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

В Северном бассейне вылов достиг 367,1 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 14,57 тысяч тонн. Уровень добычи трески превышает прошлогодний показатель на 23 тысяч тонн и составляет 271,8 тысяч. Пикши добыто 65,4 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 12,5 тысяч тонн за счет перераспределения промысловых усилий.

Освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств увеличилось на 9,9 тысяч тонн, главным образом за счет вылова в зоне Марокко, и составляет 242,5 тысяч тонн.