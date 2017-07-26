Экологический взвод Северного флота собрал на острове Кильдин более 120 тонн лома

27 Июля 2017 года, 14:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – Экологический взвод, сформированный на Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, собрал на острове Кильдин в Баренцевом море более 120 тонн металлического мусора. Это останки военных машин на колесном и гусеничном ходу, фрагменты старой металлической аэродромной полосы, бочки, трубы, километры проволоки.

Весь собранный лом складируется в определённом месте, на берегу, для дальнейшей отправки на материк. Работы пока ведутся в основном в Восточной части острова. Здесь расположено охраняемое законом озеро Могильное. Этот памятник природы, как и сам остров Кильдин, является культурным и историческим наследием России.

«Подразделение экологической очистки, выполняющее работы на острове Кильдин, сформировано по временным штатно-должностным расчётам и состоит из 15 военнослужащих. Оно укомплектовано специальной техникой – в распоряжении военнослужащих имеются грейдер, самосвал, грузовик и автокран», – сказали «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Экологический взвод начал свою работу на острове в середине июня и продолжит ее до начала октября. За это время планируется собрать около 300 тонн металлического мусора. В очистке острова принимали участие и юнармейцы Североморска.

Аналогичная очистка территорий проводится специалистами Северного флота на острове Котельный архипелага Новосибирских островов, на острове Средний архипелага Северная земля, а также на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.