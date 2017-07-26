Владимир Путин прибыл в Финляндию

ФИНЛЯНДИЯ/ 27 июля/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин, как и ожидалось, прибыл в Савонлинну, где состоятся его переговоры с Президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Главы государств обсудят вопросы российско-финляндского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах, обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.
Позже Путин и Ниинистё посетят замок Олавинлинна, где с 7 июля по 4 августа проходит оперный фестиваль. Главы государств посмотрят оперу «Иоланта» в постановке Большого театра.
Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии.
Фото: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС