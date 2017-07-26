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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске продолжается реконструкция набережной у Семёновского озера
 
 
 
 
27 Июля 2017 года, 15:10

В Мурманске продолжается реконструкция набережной у Семёновского озера


МУРМАНСК/ 27июля/ БИ-ПОРТ - Сегодня состоялось выездное совещание по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого власти проверили ход работ по обустройству набережной и зоны отдыха Семеновского озера. В рабочей встрече приняли участие глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

«Проект был запущен 1 января 2017 года и уже получил поддержку мурманчан. Ведется активная работа по информированию горожан через СМИ, Интернет, проводятся опросы, встречи с жителями, – пояснила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова – региональный координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках программы Мурманску выделено 65 миллионов рублей, треть средств может быть потрачена на благоустройство общественных зон. Одной из них стало Семеновское озеро. Сегодня полным ходом идет строительство набережной. Планируется, что ее соединят с открытым в этом году мемориальным объектом – памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Здесь построят удобные велосипедные и пешеходные дорожки. Первый этап работ завершится осенью этого года.

В дальнейшем предполагается создание широкой аллеи, ведущей от остановки общественного транспорта к воде и заканчивающейся лестничным спуском к смотровой площадке. Перед спуском будут организованы зоны для активного отдыха: игровая площадка для детей дошкольного возраста, площадка уличных тренажеров и воркаута, а также волейбольно-баскетбольная площадка, которую в зимнее время можно использовать как каток.

«Шесть лет назад было принято решение провести комплексное благоустройство территории Семеновского озера. Проект широко обсуждался с общественностью. Сейчас эти планы осуществляются, и в дальнейшем территория будет развиваться», – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Набережную будут обрамлять ограждения из нержавеющей стали. Тротуары, дорожки и площадки покроют брусчаткой. Кроме того, появятся удобные односторонние и двусторонние скамейки, урны. Рабочие смонтируют фактически отсутствовавшую до реконструкции систему освещения и камеры видеонаблюдения.

АГМ

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