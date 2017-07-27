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Сари
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Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

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Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Виктория Чачина:

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

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Главная » НОВОСТИ » Полиция Мурманска разыскивает пропавшего без вести местного жителя
 
 
 
 
27 Июля 2017 года, 16:33

Полиция Мурманска разыскивает пропавшего без вести местного жителя


МУРМАНСК/ 27 июля - Отделом полиции №3 УМВД России по г. Мурманску разыскивается пропавший без вести Капитонов Максим Эдуардович, 24.12.1993 года рождения, который ушел из дома 20 июля 2017 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По оперативным данным, мурманчанин мог уехать в Москву на поезде.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Был одет: болоньевая серо-синяя куртка до середины бедра, синие джинсы, кроссовки серо-салатового цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Капитонова Максима Эдуардовича, просьба сообщить в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску по телефонам 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть), 40-60-89 (группа розыска) либо в отряд ППД «МурманСпас» по телефонам 8-811-311-70-20, 8-811-339-89-41.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России по г. Мурманску)

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