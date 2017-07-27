Задержан первый замруководителя ГОБУ УД ПМО Георгий Благодельский – источник

27 Июля 2017 года, 16:43

МУРМАНСК/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – В результате оперативно-следственных мероприятий, проводимых правоохранительными органами в правительстве Мурманской области был задержан первый заместитель руководителя Государственного областного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности ПМО» (ГОБУ УД ПМО ) Георгий Благодельский. Об этом агентству сообщил источник в силовых структурах. ГОБУ занималось обеспечением деятельности правительства Мурманской области, в том числе - губернатора региона.

Представитель областного правительства Дмитрий Ищенко данную информацию не подтвердил, но и не опроверг, сославшись на то, что комментировать ситуацию могут компетентные органы.

Напомним, накануне появилась информация о проведении оперативных мероприятий сотрудниками органов госбезопасности в областном правительстве и ряде других структур.