Виновным в гибели людей под лавиной в Кировске назначен штраф

27 Июля 2017 года, 20:50

КИРОВСК/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – В Кировске вынесено решение по уголовному делу в отношении начальника отдела лавинной безопасности управления по промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит» и главного специалиста по оперативной работе транспортного управления. Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели трех мужчин в результате схода лавины в городе Кировске.

Следствием и судом установлено, что 18 февраля 2016 года обвиняемые не обеспечили необходимые условия безопасности при производстве силами АО «Апатит» работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах горы Юкспор, где производился санкционированный спуск снежной массы в защитное противолавинное сооружение (дамбу) в результате чего погибли три человека.

Причиненный преступлением ущерб в общей сумме 6 миллионов рублей возмещен в полном объеме.

Как сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк, Кировским городским судом принято решение в отношении подсудимых о назначении им мер уголовно-правового характера в виде судебных штрафов в размере 130 тысяч рублей.