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Главная » НОВОСТИ » Администрация Ковдорского района сдавала в аренду помещение экстремистской организации
 
 
 
 
28 Июля 2017 года, 09:41

Администрация Ковдорского района сдавала в аренду помещение экстремистской организации


КОВДОРСКИЙ РАЙОН/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Ковдорского района требует от местной администрации расторгнуть договор аренды с экстремистской организацией. Как рассказали в ведомстве, между комитетом по управлению муниципальным имуществом Ковдорского района и Местной религиозной организацией Свидетелей Иеговы «Апатиты» заключен договор аренды нежилого помещения. В свою очередь, решением Верховного Суда РФ Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в её структуру местные религиозные организации ликвидированы, деятельность названной организации прекращена.

Поводом к обращению в суд о признании деятельности рассматриваемой организации незаконной явилось то, что она осуществляет свою деятельность, в том числе с нарушением требований Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Правовым последствием признания централизованной религиозной организации экстремистской является запрет её деятельности в Российской Федерации.

Управлением Министерства юстиции РФ на основании указанного решения суда из ЕГРЮЛ исключены сведения о местных религиозных организациях Свидетелей Иеговы, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области.

Однако, как показала проверка, до настоящего времени рассматриваемый договор аренды муниципального имущества не расторгнут. Более того, исходя из п.1.1 рассматриваемого договора аренды организация использует предоставленное в аренду помещение для проведения встреч религиозной группы.

По результатам проверки прокуратурой района начальнику КУМИ Ковдорского района внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле в прокуратуре района.

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