Кофе к Новому году может подорожать на 20%

28 Июля 2017 года, 10:00

РОССИЯ/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – С января по май цены на кофе у зарубежных поставщиков выросли на 21,7% относительно того же периода 2016 года. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС), пишут «Известия». В обзоре ведомства также указано, что на 3,6% выросли и физические объемы импорта кофе.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, повышение отпускных цен уже отражается на розничной стоимости продукта. Натуральный растворимый кофе в январе–мае подорожал на 9% относительно того же периода 2016 года: средняя цена на него за пять месяцев выросла до 2,36 тысяч рублей за 1 кг. Натуральный кофе — в зернах и молотый — подорожал на 6% (1,01 тысяч рублей за 1 кг). Меньше всего кофе подорожал в кофейнях и фастфуде — за пять месяцев на 3%, до средней цены 67 рублей.

Генеральный директор Российской ассоциации производителей чая и кофе Рамаз Чантурия заявил, что серьезных колебаний мировых цен на кофе организация не фиксировала. Он предполагает, что «импортеры пытаются компенсировать убытки предыдущих лет в связи с курсовыми разницами».

Президент национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков полагает, что повышение цен импортеров может быть связано с неурожаем кофе в странах Латинской Америки в этом году.

«Стоит ждать отложенного увеличения цены, ведь кофе — тот продукт, который хранится долгое время и который еще нужно расфасовать. Повышение может произойти к Новому году и будет либо прямо пропорциональным, либо даже большим», — сказал эксперт. Он уточнил, что в кофейнях подорожание напитка может быть менее заметным и составить порядка 10%.

В свою очередь, глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считает, что в ресторанах стоимость чашки кофе повышаться не будет.

«Рестораны закупают кофе элитных сортов, а на него цены не менялись. В данном случае речь о массовых поставках, и изменения лучше всего будут видны в супермаркетах», — отметил он.

Фото: Svopi.ru