ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»

28 Июля 2017 года, 11:45

РОССИЯ/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «БАНК ЮГРА», пишет РБК. Решение об отзыве вступило в силу с 28 июля 2017 года.

В сообщении ЦБ говорится, что «Югра» размещала привлеченные от населения средства в «активы неудовлетворительного качества», а проведенная проверка выявила полную утрату банком своего капитала.

«Осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением Агентства [по страхованию вкладов] и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание, что ПАО БАНК «ЮГРА» не является системно значимой кредитной организацией», – указано в сообщении.

В Банке России особо отметили, что представленный владельцами банка план финансового оздоровления был признан «нереалистичным с точки зрения предложенных собственником сроков, объемов и источников докапитализации», а часть внесенных предложений противоречит действующему законодательству.

10 июля ЦБ приостановил полномочия акционеров и руководства «Югры» и передал его под контроль временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Также Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры». 19 июля Генпрокуратура объявила, что опротестовала приказы ЦБ как безосновательные. Банки-агенты АСВ начали 20 июля выплаты вкладчикам «Югры».

Первый операционный офис банка «Югра» открылся в Мурманске 6 ноября 2014 года.