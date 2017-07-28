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Главная » НОВОСТИ » Россияне стали чаще вступать в брак
 
 
 
 
28 Июля 2017 года, 12:00

Россияне стали чаще вступать в брак


РОССИЯ/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – Согласно данным Росстата, число зарегистрированных браков в стране выросло с 275,4 тысяч (за январь–май 2016) до 298,9 тысяч (за январь–май 2017). Прирост составил 8,5%. Число разводов за этот период почти не изменилось — 246,6 тысяч против 247,7 тысяч.

Кандидат психологических наук, психотерапевт Рамиль Гарифулин рассказал «Известиям», что в браке выживать стало «выгоднее, полезнее и удобнее». Покупательная способность россиян упала, а в большинстве семейных союзов, по его словам, задача выживания решается легче. Например, определенный процент браков связан с тем, что вместе проще взять ипотеку. Также рост числа семейных союзов говорит о том, что мужчины стали чаще делать предложения.

По данным международного исследовательского проекта «Всемирный обзор ценностей», в 1990-х россияне занимали одно из последних мест в мире по значимости для них семейных отношений. А в 2010-е они, напротив, заняли одно из первых мест. Этому поспособствовали меры по поддержке рождаемости и пропаганда семейных ценностей, отметил ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики РАНХиГС и ВШЭ Андрей Коротаев.

Заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин РАНХиГС Елена Зарецкая связывает рост числа браков с неуверенностью россиян в завтрашнем дне. По ее мнению, этот фактор заставляет людей не откладывать создание семьи, а наоборот, служит толчком к активным действиям.

«Неуверенность в завтрашнем дне преобладает среди молодых больше, чем среди людей старшего возраста. Когда человек приближается к старости, у него пропадает потребность в излишествах, он ограничивает себя. Молодым же людям хочется быстрее всё попробовать», — сказала Елена Зарецкая.

При этом эксперты отметили, что неофициальный брак уже не так популярен, как раньше. Брак включает в себя новые обязательства, в том числе юридические. Возникает сложная система взаимоотношений с родственниками.

Представитель столичного ивент-агентства Валерия Бачина рассказала, что, согласно внутренней статистике, всё чаще стали жениться люди в возрасте 30–33 лет. Это возраст, в котором человек уже «встал на ноги», купил квартиру и решил другие насущные проблемы.

«Также не стоит забывать, что до конца 2018 года в России действует закон о материнском капитале. Многие семьи хотят получить «бонус» от государства. Но главная причина роста количества браков — любовь», — уверена Бачина. Согласно исследованию НИУ ВШЭ и РГСУ, любовь является причиной брака для 82% россиян.

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