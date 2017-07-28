Георгия Благодельского, задержанного накануне, подозревают в мошенничестве

28 Июля 2017 года, 12:53

МУРМАНСК/ 28 июля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области заместитель руководителя государственного областного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» Георгий Благодельский подозревается в мошенничестве. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

По версии следствия, в марте 2017 года подозреваемый, используя свое служебное положение и действуя из корыстных побуждений, совершил хищение бюджетных денежных средств, выделенных для обеспечения нужд Правительства Мурманской области. По уголовному делу работает следственно-оперативная группа в составе следователей регионального управления СКР и оперативных сотрудников УФСБ России по Мурманской области.

В настоящее время устанавливаются иные факты преступной деятельности и размер причиненного ущерба государству. В ближайшее время следствием фигуранту будет предъявлено обвинение и перед судом заявлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее «Би-порт» сообщал, что в здании областного правительствах, а также ряде коммерческих организаций, которые работали по госконтрактам, прошли оперативно-следственные мероприятия.