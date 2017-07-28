WWF ищет бактерии, способные «поедать» арктическую нефть

28 Июля 2017 года, 13:23

РОССИЯ/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – WWF России запустил в Заполярье уникальный эксперимент: специалисты пытаются выявить бактерии, способные наиболее эффективно уничтожать нефтепродукты в условиях Крайнего Севера.

Проект реализуется совместно со студентами и преподавателями Мурманского арктического гуманитарного университета.

Бактерии-нефтедеструкторы известны науке уже давно. Они питаются нефтью и, таким образом, разлагают ее. Теоретически эти свойства могут быть использованы для очистки берегов в случае аварийных разливов при добыче и перевозке нефтепродуктов. Но широкого применения эта технология пока не получила, а в северных широтах не использовалась ни разу – при низких температурах бактерии неактивны, многие могут не пережить зиму и погибнуть.

Молодые ученые устроили для микроорганизмов своего рода гонку на выживание: взяли более десятка существующих на рынке биоразлагающих препаратов и поместили их в образцы нефти, которую транспортируют через Баренцево море. Через полгода станет понятно, какие бактерии более живучи, у кого лучше аппетит и в каких погодных условиях они лучше работают.

Полученная информация будет полезна аварийно-спасательным формированиям, которые борются с нефтеразливами – ликвидаторы смогут взять на вооружение наиболее эффективные препараты.

«Применение нефтедеструкторов особенно актуально в труднодоступных районах, куда невозможно доставить технику, и откуда нет возможности вывезти собранную нефть, – поясняет координатор проектов по нефтегазовому сектору Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Вадим Краснопольский. – Например, на арктических островах или на побережье Печорского моря биоразлагающие вещества могут быть единственным способом снизить степень и время воздействия загрязнения на экосистему».

Первые данные специалисты получат в ноябре, а эксперимент планируется продолжить. Ученые хотят посмотреть, как бактерии переживут суровую заполярную зиму, и будут ли работать после нее.

Фото: © WWF России