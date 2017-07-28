Рост производства пищевых продуктов в Мурманской области составил 10,3%

28 Июля 2017 года, 13:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июля/ БИ-ПОРТ - В январе-июне 2017 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 116,9% относительно соответствующего периода 2016 года. Об этом говорится в материалах министерства экономического развития.

Добыча полезных ископаемых выросла за полгода 10,2%, в обрабатывающих производствах рост составил 26,4%.

Индекс производства пищевых продуктов в отчетном периоде составил 110,3%. В результате ценового фактора объем отгруженной продукции в действующих ценах сократился на 3,3% до 26,8 млрд рублей.