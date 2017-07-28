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Главная » НОВОСТИ » В Североморске состоялась репетиция морского парада и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ
 
 
 
 
28 Июля 2017 года, 14:05

В Североморске состоялась репетиция морского парада и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ


СЕВЕРОМОРСК/ 28 июля/ БИ-ПОРТ - Сегодня на Североморском рейде состоялась репетиция парада кораблей и эпизодов военно-спортивного праздника, который увидят гости столицы Северного флота в День ВМФ России.

В парадном строю тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Рассвет», малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест», морской тральщик «Машинист», базовые тральщики, пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

Надводные корабли и подводные лодки в ходе репетиции военно-спортивного праздника отработали различные элементы тактических действий по своему предназначению. Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил провели траление условного фарватера, атомная и дизельная подводные лодки осуществили экстренное погружение и всплытие, малые противолодочные корабли атаковали подводную лодку условного противника с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль выполнил подавление береговых целей на острове Малый Варламов.

Одним из самых зрелищных эпизодов праздника станет бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации. Десантный отряд в составе большого десантного корабля «Кондопога» и двух десантных катеров осуществит высадку морского десанта на бронетранспортерах, которые будут вести огонь по огневым точкам условного противника, расположенным на берегу, холостыми боеприпасами.

Всего в военно-спортивном празднике принимают участие около 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

Фоторепортаж с репетиции морского парада и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ - здесь.

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