В Мурманской области нет африканской чумы свиней

28 Июля 2017 года, 14:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в ходе заседания правительства среди других вопросов рассматривался комплекс мер по финансовому, материально-техническому и кадровому укреплению государственной ветеринарной службы Мурманской области.

Как пояснила заместитель председателя комитета по ветеринарии Виктория Гомерова, необходимость разработки комплекса таких мер связана с продолжающейся неблагополучной эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней (АЧС).

АЧС наносит сельскому хозяйству России огромный экономический ущерб. В 2016 году АЧС регистрировалась в 26 субъектах страны, 233 тысячи свиней уничтожено, ликвидировано 10 крупнейших свинокомплексов. В первом полугодии этого года в России уже зарегистрировано 35 вспышек АЧС в 10 регионах. В Мурманской области случай АЧС был зарегистрирован в 2011 году. Карантин и ограничительные мероприятия длились восемь месяцев. Всего затраты составили около четырех млн рублей.

«В настоящее время Мурманская область является благополучным по АЧС регионом. Благополучной является и соседняя с нами республика Карелия. По данным ежемесячного учета, проводимого специалистами госветслужбы, поголовье свиней на территории Мурманской области составляет 8193 головы», – отметила Гомерова.

Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по АЧС в прошлом году составили 1,3 млн рублей, в 2017 году предусмотрено выделить около полутора миллионов. На выделенные средства приобретаются тест-системы для диагностики АЧС, средства дезинфекции, спецодежда, лабораторное оборудование.

«Мурманская областная ветеринарная лаборатория оснащена современным оборудованием и обеспечена в достаточном количестве диагностическими тест-системами для определения возбудителей заразных болезней животных, в том числе возбудителя АЧС. Финансовое, материально-техническое и кадровое обеспечение комитета и учреждений ветеринарной службы находится на достаточном уровне, что позволяет оперативно и эффективно принять меры по локализации возможного очага АЧС и недопущению его дальнейшего распространения», – подчеркнула Гомерова.