«Ростелеком» поздравит жителей Североморска с днем ВМФ

28 Июля 2017 года, 15:00

СЕВЕРОМОРСК/ 28 июля/ БИ-ПОРТ - 30 июля 2017 года Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» в столице Северного флота - городе Североморске примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морского Флота.

В этот знаменательный день на Приморской площади в 10 часов стартует парад войск Североморского гарнизона и парад кораблей Северного флота. Затем состоится театрализованное представление и военно-спортивный праздник. Также на улице Сафонова будет работать традиционная праздничная ярмарка с детскими аттракционами и торговыми площадками.

Сотрудники «Ростелекома» примут активное участие в народных гуляниях. Любой, кто придет на праздник, сможет познакомиться с новыми акциями компании, узнать о преимуществах услуги «Интерактивное ТВ» и высокоскоростного интернета, сориентироваться в многообразии тарифных предложений. Все желающие смогут подать заявку на подключение, или сразу подключить две услуги «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» практически по одной – «Легкой цене».

Также в преддверии Дня ВМФ «Ростелеком» приготовил особенный подарок абонентам тарифного плана «Игровой», предложив поклонникам военно-морской игры World of Warships эксклюзивный корабль «Адмирал Макаров» и премиум-аккаунт, позволяющий игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

Проверить техническую возможность подключения услуг компании, стать участником акции «Легкая цена» и узнать все подробности о тарифном плане «Игровой» можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.