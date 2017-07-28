В Кандалакше сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения клада

28 Июля 2017 года, 17:10

ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ/ 28 июля - Представителями строительной организации при сносе старого дома в пос. Зеленоборский были обнаружены около ста государственных кредитных билетов номиналом в 1000 рублей, 50 рублей, 25 рублей, 10 рублей, 5 рублей, 3 рубля и 1 рубль образца конца 19 - начала 20 века. Находку строители сдали в МО МВД России «Кандалакшский».

По факту обнаружения денежных купюр в настоящее время проводится проверка. Опрошены представители подрядной организации, свидетели, проведен осмотр места обнаружения клада.

Купюры в рамках процессуальной проверки будут направлены на исследование с целью установления их культурной и исторической ценности. По результатам заключения экспертов будет принято решение либо о передаче их в музей для дальнейшего обращения в доход государства, либо, если купюры не представляют исторической ценности, они будут возвращены нашедшим их строителям.

По предварительной оценке, стоимость одной купюры колеблется от 700 до 8000 рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)