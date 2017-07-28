Программа Дня ВМФ в Североморске

28 Июля 2017 года, 15:50

СЕВЕРОМОРСК/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – «Би-порт» публикует программу празднования Дня Военно-морского флота в Североморске, которое состоится 30 июля. Торжественные мероприятия начнутся с самого утра.

В период с 9:45 до 10:45 на Приморской площади состоится митинг с возложением венков, а также парад войск Североморского гарнизона. В 11 часов на североморском рейде начнётся парад кораблей Северного флота. В 12 часов стартует военно-спортивный праздник.

С 13 до 17 часов в военном городке будет работать выставка военной техники и вооружения, а также свои борта для всех желающих откроют эсминец «Адмирал Ушаков» и БПК «Адмирал Левченко».

С 17 до 20 часов на площади Сафонова состоится праздничный концерт, а с 20 до 22 часов – дискотека, по окончании которой прогремит салют.

На протяжении всего дня, с 10 до 17 часов будет работать подводная лодка-музей К-21.