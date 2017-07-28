Стройка атомного ледокола «Арктика» выполнена на 45%

28 Июля 2017 года, 16:25

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – Готовность атомного ледокола «Арктика», который строится на Балтийском заводе в Петербурге, составляет 45%. Об этом сообщил руководитель проекта универсальных атомных ледоколов Балтийского завода Сергей Черногубовский.

Кроме того, он рассказал, что готовность атомного ледокола «Сибирь» на сегодняшний день оценивается в 30%. Спуск судна на воду назначен на 22 сентября 2017 года. Атомный ледокол «Урал» готов на 6,5%.

Атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 был спущен на воду 16 августа 2016 года.