Новый спасательный буксир «Полярный конвой» вошёл в состав Беломорской военно-морской базы

28 Июля 2017 года, 17:30

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялась торжественная церемония подъема флага аварийно-спасательной службы ВМФ России на спасательно-буксирном судне СБ-736 и присвоения ему наименования «Полярный конвой».

С подъемом флага судно официально вошло в состав Беломорской военно-морской базы Северного флота. Наименование «Полярный конвой» присвоено спасательному буксиру приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России в честь 75-летнего юбилея прихода первого союзного конвоя «Дервиш».

Командир Беломорской ВМБ контр-адмирал Владимир Воробьев в торжественной обстановке вручил капитану судна флаг аварийно-спасательной службы ВМФ России, под которым новый спасательный буксир продолжит свою службу на Северном флоте.

Спасательный буксир СБ-736 «Полярный конвой» проекта 02980 – судно нового поколения. Оно предназначено для морских буксировок во льдах и на чистой воде, может осуществлять перевозки персонала и грузов, оказывать содействие в технических работах на кораблях и эвакуации пострадавших.

Возможности судна позволяют нести дежурство в составе сил поисково-спасательного обеспечения, эффективно тушить пожары на плавучих и береговых объектах и привлекаться к тушению горящего на воде топлива, ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, обеспечению подводно-технических работ, выполнению эскортных операций на скорости до 10 узлов. Кроме того, они способны ломать лед толщиной до 1 м на скорости 2-5 узлов.