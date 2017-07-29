Задержан ещё один высокопоставленный чиновник Мурманской области

29 Июля 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 29 июля/ БИ-ПОРТ – По делу о мошенничестве задержан заместитель руководителя аппарата правительства Мурманской области Эдуард Никрашевский. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на собственные источники.

Ранее «Би-порт» сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя государственного областного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» Георгия Благодельского. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение нужд областной администрации.

В настоящее время устанавливаются иные факты преступной деятельности и размер причиненного ущерба государству. По уголовному делу работает следственно-оперативная группа в составе следователей регионального управления СКР и оперативных сотрудников УФСБ России по Мурманской области.