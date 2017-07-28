В Заполярье до + 25

29 Июля 2017 года, 09:22

МУРМАНСК/29 июля/БИ-ПОРТ - В Заполярье ожидается переменная облачность. Местами дождь. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днем +14+19°, на западе +20+25º.

Как сообщают синоптики, 27-30 июля по Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, 29-30 июля 2017 года в Кольском районе V региональный класс пожарной опасности. 29 июля по Мурманской области сохранится теплая с кратковременными дождями погода. 30 июля на Кольский полуостров сместятся циклоны с севера Скандинавии и с Московской области. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, понижение температуры воздуха.

Сейчас в Мурманске +17; Ветер: с 4-5 м/с; Давление: 750 мм.рт.ст. ;Уровень радиации: 11 мкр/ч.