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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Шойгу открыл Армейские международные игры – 2017
 
 
 
 
29 Июля 2017 года, 14:29

Шойгу открыл Армейские международные игры – 2017


РОССИЯ/29 июля - Министр обороны России Сергей Шойгу провел церемонию открытия Армейских международных игр – 2017. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Прошло три года, и вот уже сегодня свой профессионализм продемонстрируют свыше 3,5 тыс. военнослужащих из 28 государств», — отметил министр.

По его словам, в этом году Игры также пройдут и на территории Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. Помимо этого, добавил Шойгу, увеличено и количество дисциплин, в которых будут соревноваться военные, — до 28.

В прошлом году в Армейских играх также приняли участие более 3,5 тыс. военнослужащих из 20 государств.

 

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