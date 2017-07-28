Шойгу открыл Армейские международные игры – 2017

29 Июля 2017 года, 14:29

РОССИЯ/29 июля - Министр обороны России Сергей Шойгу провел церемонию открытия Армейских международных игр – 2017. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Прошло три года, и вот уже сегодня свой профессионализм продемонстрируют свыше 3,5 тыс. военнослужащих из 28 государств», — отметил министр.

По его словам, в этом году Игры также пройдут и на территории Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. Помимо этого, добавил Шойгу, увеличено и количество дисциплин, в которых будут соревноваться военные, — до 28.

В прошлом году в Армейских играх также приняли участие более 3,5 тыс. военнослужащих из 20 государств.