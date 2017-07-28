Ростуризм: три россиянина пострадали при пожаре в турецком отеле

29 Июля 2017 года, 13:32

ТУРЦИЯ/29 июля - При пожаре в отеле Eldar Resort в турецком Кемере пострадали три гражданина России, более ста россиян были эвакуированы, сообщается на сайте Ростуризма.

«По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, троим россиянам, которые надышались дымом, на месте оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. Других пострадавших среди российских граждан нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проживавшие в пострадавшем от пожара отеле организованные российские туристы находятся под опекой своих туроператоров, все обязательства перед ними будут выполнены.