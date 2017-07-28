Борец Юрий Власко найден мертвым

29 Июля 2017 года, 14:45

РОССИЯ/29 июля - В ночь на субботу на берегу Байкала в Бурятии был найден мертвым известный борец вольного стиля Юрий Власко, сообщает РЕН ТВ

Спортсмен находился с 27 июля на международных соревнованиях в Улан-Удэ и поехал к Байкалу, чтобы показать гостям соревнований природу. Отмечается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 20-летнего мужчины.

«Сегодня ночью на берегу Байкала возле села Горячинска было обнаружено тело молодого человека 20 лет с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование», — цитирует представителя Следственного комитета телеканал РЕН ТВ.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия Дмитрий Столяров заявил о том, что после обнаружения тела борца Юрия Власко на берегу озера Байкал возбуждено уголовное дело по статье «убийство», передает «Р-Спорт».

«Ведется расследование. Другая информация пока не разглашается в интересах следствия», — сказал представитель Следственного комитета.

Юрий Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, а также многократный победителем российских и международных соревнований.