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Главная » НОВОСТИ » «МАКС-2017»: в небе лайнеры
 
 
 
 
29 Июля 2017 года, 15:05

«МАКС-2017»: в небе лайнеры


ЖУКОВСКИЙ/ 29 июля/ БИ-ПОРТ – В России подводят итоги крупнейшего в стране авиакосмического салона «МАКС-2107», прошедшего в подмосковном Жуковском в середине июля. Яркие и зрелищные моменты авиационного праздника запечатлели фотокорреспонденты ИА «Би-порт» (смотрите раздел «Фоторепортажи»). 

В этом году «МАКС» проходил в непривычное для большинства время – его перенесли на середину июля, чтобы шоу не пересекалось в другим мероприятием – международным форумом Армия-2017.

Как и следовало ожидать, на МАКС не прилетел единственный летающий образец отечественного авиапрома - среднемагистральный МС-21. Но зато под строгим оком президента Путина было подписано сразу несколько соглашений на поставку нового лайнера в российские авиакомпании. Другими словами, сценарий с МС-21 в точности повторяет развитие событий, как это было в случае с другим детищем российского самолётостроения SSJ-100. Кстати, президент прилетел на МАКС на своём Ил-96, что привело к активному обсуждению этого факта в социальных сетях.

Эксперты отмечают, что на лётном поле было выставлено много российской авиатехники, но львиная доля экспонатов – это глубокомодернизированные образцы, уже состоящие на вооружении или находящиеся в эксплуатации. Это прежде всего касается военной техники. Оснащаемые современными приборами самолёты не смотря на постоянный апгрейд уже проигрывают в конкурсах даже в таких странах, как Индия и Китай. В Поднебесной, к слову, тоже приступили к лётным испытаниям узкофюзеляжного среднемагистрального пассажирского лайнера, который эксперты уже назвали прямым конкурентом и SSJ, и МС21.  

Отметили эксперты и попытку возродить производство Ил-96. Несмотря на то, что на МАКСе был представлен лишь макет лайнера, у авиаторов возникло много вопросов. Например, современные лайнеры (тот же Airbus A350, представленный на салоне и в статике, и участвовал в лётной программе) почти на половину состоит из композитных материалов, в то время как Илюшин так и остался планером. Даже несмотря на новую «начинку», в данной категории самолётов использование четырёх двигателей уже признано экономически нецелесообразным. Экономичные двигатели – это вообще головная боль современного российского авиапрома.

«Очень странно выглядит попытка России «догнать и перегнать» конкурентов. На самолётном рынке уже сложилась ситуация, когда мало создать один лётный образец – нужно быстро «вылечить» «детские болезни» предсерийных лайнеров и запустить действительно массовое производство. А в России так не получается. Если б страна была по-настоящему была заинтересована в развитии регионального авиасообщения, то нужно идти навстречу авиакомпаниям, предлагая льготные лизинговые схемы и субсидируя новые направления», – поделились с агентством мнением специалисты в отечественном авиапроме. По мнению собеседников агентства, для развития фидерных перевозок под гарантии российского правительства вполне можно закупать узкофюзеляжные среднемагистральные самолёты производства Франции, США, Канады и Бразилии. «Если не ставить целью в ближайшие годы стать мировым лидером, то в среднесрочной перспективе вполне под силам выйти на это рынок и занять там свою нишу. А пока эти попытки выглядят как поддержание жизни неизлечимого больного», – добавили эксперты.

В целом на МАКСе традиционно была разнообразная шоу-программа, оставшаяся со времён «Авиашоу в Жуковском».


Фото - Павел Латышов и Сергей Селивантьев.


 
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