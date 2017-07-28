Мурманчане стали меньше тратить в интернете: доходы северян упали ниже среднероссийских

31 Июля 2017 года, 09:11

МУРМАНСК/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – Аналитики сервиса Яндекс.Маркет провели исследование и выяснили, как развивается интернет-торговля в северо-западном регионе. Как оказалось, что темпы роста показателей по региону опережают средние по стране, уступая по интенсивности лишь центральному региону.

Как отмечают исследователи, основной прирост количества посещений происходит за счёт гаджетов – жители СЗФО всё чаще и чаще заходят в интернет-магазины с мобильных устройств. На северо-западе число таких посещений за годы выросло почти на четверть, а в Вологде этот показатель и вовсе превысил 36%.

Единственным городом, где число переходов в интернет-магазины сократилось со всех устройств, стал Мурманск: мурманчане стали меньше на 13,3% заходить на сайты магазинов как с компьютеров, так и с мобильных устройств.

Специалисты Яндекс.Маркета попытались разобраться в причинах отставания. Как могло случиться так, что некогда передовой город, обгонявший по степени проникновения интернета столицы, вдруг оказался в аутсайдерах. Действительно, среди субъектов СЗФО, Мурманская область всегда возглавляла список лидеров, в то время как Вологодская область по уровню проникновения интернета занимала последние позиции. Сейчас же мобильный трафик, например, с Яндекс.Маркета в Вологде вырос на 70%.

«Снижение количества переходов в интернет-магазины могло стать следствием снижения покупательской способности мурманчан. Мы проанализировали данные статистики и выяснили, что ранее доходы жителей Заполярья были сопоставимы со средними значениям для СЗФО, однако с середины 2016 года было отмечено, что доходы у северян оказались ниже, чем по России и СЗФО», – пояснил «Би-порту» Владислав Исмагилов, руководитель направления аналитики Яндекс.Маркета.

Аналитики выяснили, что основные траты происходят чаще всего в преддверии отпускного сезона и нового года. «Это логично, так как в это время увеличиваются доходы – перед летом выплачиваются отпускные, а к новому году, как правило, идут премии и бонусы. В Мурманске так же, но год назад доходы впервые опустились ниже и среднероссийских показателей, и среди субъектов СЗФО, что вероятнее всего и стало причиной сокращения покупок в интернет-магазинах», – высказали предположение аналитики.

Согласно исследованию ВЦИОМ, проведённому осенью 2011 года, самыми популярными покупками в интернет-магазинах были одежда и обувь. Статистика Яндекс.Маркета весной 2017 года показала, что пользователи СЗФО чаще всего интересовались на Яндекс.Маркете электроникой и товарами для дома и дачи. Именно с этих страниц чаще всего совершались переходы на сайт магазинов. Хотя в целом россияне по-прежнему отдают предпочтения онлайн-покупкам одежды и обуви.

Что же касается Мурманска, то северяне находятся «в тренде»: по 20% переходов приходится на сайты магазинов для дачи и электроники, по 12% переходов – в магазины компьютерной техники и досуга, и около 9% переходят в магазины бытовой техники. Аналитики отмечают, что за прошедший год (с марта 2016 по март 2017) заметнее всего вырос интерес к товарам категорий «Дом и дача», «Красота и здоровье», а также товарам для животных. Доля переходов на сайты из этих категорий увеличилась на 29%, 44% и 47% соответственно (в Мурманске наибольшее количество переходов зафиксировано в категории «Красота и здоровье» – рост составил около 30%).

Анализ переходов показал, что жители СЗФО предпочитают совершать покупки в китайских магазинах, мотивируя свой выбор более низкими ценами и более широким ассортиментом. Однако, несмотря на популярность, на СЗФО лидируют пока отечественные интернет-магазины. Вероятнее всего потому, что наиболее распространённая форма оплаты – наличными курьеру или при получении в пункте выдачи. Самовывоз – является наиболее популярным способом получения товара, в то время как в Калиниграде и Архангельске на первом месте – почтовая доставка.

Несмотря на то, что интернет-магазины набирают популярность, (с 2010 года объем мировой электронной коммерции вырос с 3 до 9%, и по оценкам к 2020 году вырастет до 11-12%), в России доля e-commerce составляет всего 4%.