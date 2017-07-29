Суд избрал меру пресечения задержанному Георгию Благодельскому

29 Июля 2017 года, 19:14

МУРМАНСК/ 30 июля/ БИ-ПОРТ – Первому заместителю руководителя ГОБУ УД ПМО Георгию Благодельскому избрана мера пресечения. Об этом сообщил сайт блогер51. Сегодня дело рассматривал дежурный судья Октябрьского суда г. Мурманска. Информацию об избрании меры пресечения агентству подтвердили в региональном следкоме, однако воздержались от официальных комментариев.

Георгий Благодельский был задержан в результате оперативно-следственных мероприятий, проведённых правоохранительными органами в правительстве Мурманской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Также задержан руководитель ГОБУ УД ПМО Эдуард Никрашевский. По сведениям ИА «Би-порт», он был отозван из отпуска и задержан по прибытию в Мурманск.



Фото - Суд51.