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Сергей Агарков
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Виктория Чачина:

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

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Главная » НОВОСТИ » Суд избрал меру пресечения задержанному Георгию Благодельскому
 
 
 
 
29 Июля 2017 года, 19:14

Суд избрал меру пресечения задержанному Георгию Благодельскому


МУРМАНСК/ 30 июля/ БИ-ПОРТ – Первому заместителю руководителя ГОБУ УД ПМО Георгию Благодельскому избрана мера пресечения. Об этом сообщил сайт блогер51. Сегодня дело рассматривал дежурный судья Октябрьского суда г. Мурманска. Информацию об избрании меры пресечения агентству подтвердили в региональном следкоме, однако воздержались от официальных комментариев.

Георгий Благодельский был задержан в результате оперативно-следственных мероприятий, проведённых правоохранительными органами в правительстве Мурманской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Также задержан руководитель ГОБУ УД ПМО Эдуард Никрашевский. По сведениям ИА «Би-порт», он был отозван из отпуска и задержан по прибытию в Мурманск.


Фото - Суд51.

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  • Ничего так история развивается - интересно, динамично! Пока совершенно непонятно, чем она закончится, где, на каком уровне остановится, но вяленым ершом & пивом стоит подзапастись ;) А что про третью фигурантку, о которой источник СП писал? Хворает? ;(
 
 
 
 
 
 
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