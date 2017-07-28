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Главная » НОВОСТИ » Первый памятник Андрею Тарковскому торжественно открыт
 
 
 
 
30 Июля 2017 года, 10:34

Первый памятник Андрею Тарковскому торжественно открыт


РОССИЯ/30 июля  - В Суздале открыли первый в России памятник режиссеру Андрею Тарковскому, сообщает сайт kp.ru.

«Это первый в мире памятник великому режиссеру. Самому Андрею Арсеньевичу этот памятник не нужен. Мертвые гордыни не имут. Но это нужно нам», — отметил народный артист России Николай Бурляев.

Автором является скульптор Мария Тихонова. Она запечатлела в бронзе сцену из фильма «Андрей Рублев», который снимался именно в Суздале.

Кроме фигуры самого режиссера в памятник попал образ Рублева и звонящий в колокол Бурляев в роли Бориски Моторина.

Как пояснил Бурляев, это два главных персонажа, выражавших суть Тарковского. В день открытия памятник был освящен. По словам Бурляева, скульптор сделала памятник бесплатно.

 

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