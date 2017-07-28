В Заполярья +25°, местами дождь

МУРМАНСК/30 июля/БИ-ПОРТ – Сегодня в Заполярье переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20+25°, на востоке области+14+19°.
Сегодня по Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, 29-30 июля 2017 года в Кольском районе V региональный класс пожарной опасности.
Как обещают синоптики, 29 июля в Заполярье сохранится теплая с кратковременными дождями погода. 30 июля на Кольский полуостров сместятся циклоны с севера Скандинавии и с Московской области. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, понижение температуры воздуха.
Сейчас в Мурманске +18; Ветер: юз 7-12 м/с; Давление: 747 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.