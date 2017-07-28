Владимир Путин помиловал двух осужденных по статье «Госизмена»

30 Июля 2017 года, 13:45

РОССИЯ/30 июля - Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании Марины Джанджгава и Анник Кесян, которые были осуждены по статье «Госизмена». Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — гласит текст одного из указов.

Как сообщает РИА «Новости», жительницы Сочи Анник Кесян и Марина Джанджгава были осуждены по статье 275 УК России (госизмена) за отправку SMS в 2008 году, в которых они написали своим знакомым из Грузии, что видели, как по железной дороге открыто передвигался груженный военной техникой эшелон.

«Помиловать Джанджгава Марину Нодаровну, 1958 года рождения, осужденную 12 мая 2014 года Ленинским районным судом г. Ростов-на-Дону, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится во втором документе.

Оба указа вступают в силу через десять дней после официального опубликования.