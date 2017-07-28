Владимир Путин встречает День ВМФ в Санкт-Петербурге

30 Июля 2017 года, 12:43

РОССИЯ/30 июля/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин утром в воскресенье в Санкт-Петербурге принимает главный военно-морской парад страны, посвященный Дню ВМФ России. Глава государства на катере обойдет парадный строй кораблей, выстроенный на Неве, и поприветствует их экипажи. В параде задействованы десятки кораблей, самолетов и вертолетов Балтийского, Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

В соответствии с указом президента, подписанным на этой неделе, парад ВМФ теперь всегда будет проходить в Петербурге в последнее воскресенье июля.

Отмечают праздник и на Северном флоте. Торжественные мероприятия, посвящённые Дню ВМФ, сегодня проходят во всех гарнизонах. На рейде Североморска в эти минуты проходит военно-морской парад. Для посещения подготовлены два боевых корабля, а также развёрнута выставка вооружения и военной техники на территории соединения противолодочных кораблей.

Как стало известно, Североморск вошел в топ-10 городов, куда россияне приезжают