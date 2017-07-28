Следком: борца Власко убили во время массовой драки

30 Июля 2017 года, 14:30

РОССИЯ/30 июля - Старший помощник руководителя Следственное управление Следственного комитета России по Республике Бурятии Дмитрий Столяров раскрыл подробности смерти борца Юрия Власко, сообщает РИА «Новости».

Двадцатилетнего спортсмена убили на берегу Байкала во время массовой драки. Большинство участников уже определены.

«Смертельные ранения молодому человеку были причинены в ходе массовой драки. В настоящее время круг участников конфликта в основном определен, ведется работа по установлению среди них подозреваемых», — сказал Столяров.

Напомним, утром 29 июля на берегу озера Байкал возле села Горячинск было обнаружено тело молодого человека с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями в области головы и шеи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По данным Федерации спортивной борьбы России, погиб двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летний Юрий Власко.