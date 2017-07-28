Суд избрал меру пресечения чиновнику областного правительства

МУРМАНСК/ 30 июля/ БИ-ПОРТ – Судом избрана мера пресечения заместителю руководителя аппарата правительства Мурманской области Эдуарду Никрашевскому в виде двух месяцев содержания в следственном изоляторе, сообщили агентству в канцелярии.
Напомним, накануне Никрашевского задержали в результате оперативно-следственных мероприятий. По информации агентства, он был задержан по прибытию в Мурманск из отпуска.
Ранее также была избрана мера пресечения заместителю руководителя ГОБУ УД ПМО Георгию Благодельскому
Фото - Суд51.