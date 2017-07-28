День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом

30 Июля 2017 года, 20:12

МУРМАНСК/ 30 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня отмечается День военно-морского России. В главной военной базе Северного флота Североморске состоялся традиционный парад кораблей и военно-спортивный праздник.

В этом году корабли Северного флота принимали участие в параде военно-морских сил в Северной столице, в том числе флагманский тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и новейшая атомная подводная лодка «Дмитрий Донской». Сейчас корабли стоят на рейде в Кронштадте.

По размаху празднование Дня ВМФ превзошло масштабные мероприятия, посвящённые 300-летию основания российского флота в 1996 году. О том, как отмечали день военно-морского флота в Северной столице – в фоторепортаже корреспондентов «Би-порта».

Фото - Павел Латышов.