Жаркие выходные сменились дождливыми буднями

31 Июля 2017 года, 08:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – В последний день июля ожидается переменная облачность, местами дождь, а в отдельных районах области – грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +17...+22°, на крайнем севере +10...+15º.

В столице Заполярья сегодня облачная погода, временами – ливневый дождь. Ветер северо-восточный 4-6, в порывах - до 13 м/с. Температура воздуха будет понижаться и к вечеру опустится до +8°.

По сообщению паблика «Погода в Мурманске», самым тёплым последний день июля был в 1960 году (+30,4°), а самым холодным – в 1948 (всего +4,5°).