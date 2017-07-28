Жаркие выходные сменились дождливыми буднями

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
«ИТ Консалтинг» объявляет ШКВАЛ СКИДОК на программные продукты «ПАРУС» «ИТ Консалтинг» объявляет ШКВАЛ СКИДОК на программные продукты «ПАРУС»
ЦКП разработал уникальное решение для рыбопромысловых и судоходных компаний ЦКП разработал уникальное решение для рыбопромысловых и судоходных компаний
МАГУ продолжает приём абитуриентов МАГУ продолжает приём абитуриентов
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Река Ура завалена мусором. Мурманчан зовут на субботник
 
 
 
 

Курсы валют 29.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,8771
-0,1143
1 USD
Доллар США
59,5436
-0,2749
1 EUR
Евро
69,6779
-0,0226
10 NOK
Норвежских крон
74,9523
0,0640
10 SEK
Шведских крон
73,1485
0,1964
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

10°
4.8 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

Выбор редакции

«МАКС-2017»: в небе лайнеры
29 Июля 2017, 15:05
«МАКС-2017»: в небе лайнеры
В Североморске состоялась репетиция морского парада и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ
28 Июля 2017, 14:05
В Североморске состоялась репетиция морского парада и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ
Георгия Благодельского, задержанного накануне, подозревают в мошенничестве
28 Июля 2017, 12:53
Георгия Благодельского, задержанного накануне, подозревают в мошенничестве
Задолженность за коммунальные услуги в Мурманской области составляет 11 млрд рублей
28 Июля 2017, 11:20
Задолженность за коммунальные услуги в Мурманской области составляет 11 млрд рублей
 
 
 
 

Самое читаемое

Мужчину избил разъярённый проходимец
30 Июля 2017, 19:03
Следком: борца Власко убили во время массовой драки
30 Июля 2017, 14:30
Суд избрал меру пресечения чиновнику областного правительства
30 Июля 2017, 18:31
В Апатитском районе горела база отдыха
30 Июля 2017, 12:41
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
30 Июля 2017, 20:12
Владимир Путин встречает День ВМФ в Санкт-Петербурге
30 Июля 2017, 12:43
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Жаркие выходные сменились дождливыми буднями
 
 
 
 
31 Июля 2017 года, 08:52

Жаркие выходные сменились дождливыми буднями


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – В последний день июля ожидается переменная облачность, местами дождь, а в отдельных районах области – грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +17...+22°, на крайнем севере +10...+15º.

В столице Заполярья сегодня облачная погода, временами – ливневый дождь. Ветер северо-восточный 4-6, в порывах - до 13 м/с. Температура воздуха будет понижаться и к вечеру опустится до +8°.

По сообщению паблика «Погода в Мурманске», самым тёплым последний день июля был в 1960 году (+30,4°), а самым холодным – в 1948 (всего +4,5°).

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
На озере в Мурманске ведутся поисковые работы
2.
Мурманчане стали меньше тратить в интернете: доходы северян упали ниже среднероссийских
3.
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
4.
Суд избрал меру пресечения чиновнику областного правительства
5.
Суд избрал меру пресечения задержанному Георгию Благодельскому
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта