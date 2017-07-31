В Мурманской области зарегистрировано 37 политических партий

31 Июля 2017 года, 10:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – По состоянию на 28 июля в Мурманской области зарегистрировано 37 региональных отделений политических партий, из которых 32 – имеют право принимать участие в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в сентябре 2017 года. Таким же правом наделено 125 общественных объединений.

С начала года зарегистрировано два отделения политических партий: Региональное отделение политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Мурманской области и Мурманское региональное отделение Всероссийской политической партии «Беспартийная Россия».

В мае 2017 года по решению Верховного суда России на три месяца приостановлена деятельность политических партий «Демократический выбор», «Партия налогоплательщиков России» и их региональных отделений.

Более подробно ознакомиться со списками общественных объединений и политических партий можно в разделе сайта Избирательной комиссии «Политические партии».

Фото: Геннадий Козьмин