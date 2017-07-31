Пассажирам «Клавдии Еланской» придётся побегать между причалами

31 Июля 2017 года, 11:21

МУРМАНСК/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – С 1 августа теплоход «Клавдия Еланская» будет уходить в Островной с причала №14 Мурманского морского рыбного порта. Там же на борт теплохода будут подниматься пассажиры. Загружать грузы тоже будут там. Для доставки пассажиров до места посадки будут организованы рейсы автобуса от автовокзала.

А вот высаживать пассажиров и выгружать часть груза «Клавдии Еланской» по-прежнему будут на пирсе дальних линий Морского вокзала.

«Так что если вы не хотите отправляться в рыбный порт, то можете попытаться успеть подняться на борт теплохода до того, как он перейдет к 14-му причалу рыбного порта», – сообщает пресс-служба ММРП.

Получатели грузов в Мурманске могут забрать груз в день прихода теплохода на пирс дальних линий, получив соответственный пропуск туда самостоятельно, или же в день отхода теплохода из Мурманска на причале №14, также получив соответственный пропуск на территорию порта.

Погрузка грузов будет осуществляться на причале №14 в день отправления теплохода «Клавдия Еланская» из Мурманска. Пассажиров, оставшихся на борту теплохода, будут пропускать на территорию порта на основании списка, который будет находиться на пункте пропуска.

Для чего это делается – не сообщается.