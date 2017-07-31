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Главная » НОВОСТИ » Пассажирам «Клавдии Еланской» придётся побегать между причалами
 
 
 
 
31 Июля 2017 года, 11:21

Пассажирам «Клавдии Еланской» придётся побегать между причалами


МУРМАНСК/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – С 1 августа теплоход «Клавдия Еланская» будет уходить в Островной с причала №14 Мурманского морского рыбного порта. Там же на борт теплохода будут подниматься пассажиры. Загружать грузы тоже будут там. Для доставки пассажиров до места посадки будут организованы рейсы автобуса от автовокзала.

А вот высаживать пассажиров и выгружать часть груза «Клавдии Еланской» по-прежнему будут на пирсе дальних линий Морского вокзала.

«Так что если вы не хотите отправляться в рыбный порт, то можете попытаться успеть подняться на борт теплохода до того, как он перейдет к 14-му причалу рыбного порта», – сообщает пресс-служба ММРП.

Получатели грузов в Мурманске могут забрать груз в день прихода теплохода на пирс дальних линий, получив соответственный пропуск туда самостоятельно, или же в день отхода теплохода из Мурманска на причале №14, также получив соответственный пропуск на территорию порта.

Погрузка грузов будет осуществляться на причале №14 в день отправления теплохода «Клавдия Еланская» из Мурманска. Пассажиров, оставшихся на борту теплохода, будут пропускать на территорию порта на основании списка, который будет находиться на пункте пропуска.

Для чего это делается – не сообщается.

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  • Очередной идиотизм властей?!
  • Наконец-то. Можно будет нормально сесть на теплоход заранее. С провожающими, довезти багаж до трапа. Не нужно мёрзнуть, ждать, когда наконец теплоход подойдёт к причалу, не нужно переругиваться с тупорылыми охранниками, которые не понимают, что одному стиральную машину на борт не затащить, и провожающие в качестве грузчиков просто необходимы. Два года просили об этом властей, но нет, им же надо показать, что причал и морвокзал, на который вбухали непомерное количество денег используется, и плевать, что параноидальные меры безопасности мешают всем, плевать что в залы ожидания никого не пускают.
 
 
 
 
 
 
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