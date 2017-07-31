Владимир Путин подписал новые Федеральные законы

31 Июля 2017 года, 11:44

РОССИЯ/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин подписал Федеральные законы «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» и «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ФЗ о введении курортного сбора принят Государственной Думой 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля. Закон устанавливает правовые основы проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском Ставропольском краях.

Эксперимент будет проводиться с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года посредством введения платы за пользование курортной инфраструктурой для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

Размер сбора устанавливают сами субъекты, но сумма не должна превышать 100 рублей за сутки проживания в объекте размещения (в 2018 году не может превышать 50 рублей). Сбор подлежит зачислению в бюджет субъекта, на территории которого он был уплачен.

ФЗ о ведении гражданами садоводства и огородничества устанавливает правовые основы регулирования отношений, возникающих в связи с ведением садоводства и огородничества для собственных нужд, и определяются особенности гражданско-правового положения создаваемых в этих целях некоммерческих организаций.

Предусматривается, что для ведения садоводства и огородничества граждане могут создавать некоммерческие товарищества, устанавливаются требования к созданию, реорганизации и ликвидации таких товариществ, управлению ими и контролю за их деятельностью, а также особенности членства граждан в этих товариществах. Определяются права и обязанности граждан при ведении ими садоводства и огородничества в индивидуальном порядке.

ФЗ регулирует отношения, касающиеся имущества общего пользования, предоставления садовых земельных участков и огородных земельных участков, строительства объектов капитального строительства на садовых земельных участках и т.д.

Кроме того, закон регулирует отношения по добыче подземных вод некоммерческими товариществами, в том числе вводятся нормы, направленные на упрощение порядка лицензирования скважин, принадлежащих товариществам.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, при этом в отношении завершения отдельных реорганизационных процедур установлен переходный период – до пяти лет с даты вступления его в силу.