В Белокаменке прогремит опытный взрыв

31 Июля 2017 года, 12:40

МУРМАНСК/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – В ближайшую пятницу, 4 августа, с 10 до 18 часов в районе села Белокаменка будет проведён опытный взрыв. Взрывные работы будут вестись на территории проектируемого объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Комплекс для изготовления оснований гравитационного типа и интеграции модулей верхних строений».

Напомним, «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» станет частью Мурманского транспортного узла. Для этих целей сёла Белокаменка и Ретинское выведены из состава ЗАТО Александровск.