В Росатомфлоте выполнен плановый доковый ремонт атомного ледокола «Вайгач»

31 Июля 2017 года, 13:03

МУРМАНСК/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 28 июля на базе ФГУП «Атомфлот» завершен плановый доковый ремонт атомного ледокола «Вайгач». Атомоход полностью готов к работе в акватории Северного морского пути.

Доковый ремонт начался 17 июня. За это время работниками предприятия выполнен большой объем работ. В частности, демонтаж гребного вала винто-рулевого комплекса, а также ремонт дейдвудного подшипника гребного вала.

«Ремонт атомного ледокола завершился в запланированные сроки, – говорит директор по технической эксплуатации флота «Атомфлота» Олег Дарбинян. – Слесари докового участка подтвердили свою высокую квалификацию. Отдельно стоит отметить инженера-технолога второй категории Вячеслава Ступакова. Он предложил нестандартное техническое решение, удовлетворяющее требованиям Морского регистра, что позволило нам вовремя выполнить работы по докованию».

В доке на атомном ледоколе «Вайгач» произведена замена дейдвудного уплотнения, отремонтирована донно-бортовая арматура, а также произведена покраска подводной части корпуса судна. Произведенный доковый ремонт позволит ледоколу эффективно выполнять работы по безопасной проводке судов в высоких широтах.

Недавно капитан атомного ледокола «Вайгач» Александр Скрябин одержал победу в конкурсе Российской палаты судоходства «Лучший по профессии» в номинации «Капитан года».