Подписан закон об основах приграничного сотрудничества

31 Июля 2017 года, 13:52

РОССИЯ/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об основах приграничного сотрудничества». Документ опубликован на сайте http://www.kremlin.ru/acts/news/55150 Кремля.

Федеральный закон принят Государственной Думой 14 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 19 июля. Он регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением приграничного сотрудничества, определяет основные принципы, задачи и направления такого сотрудничества, а также полномочия субъектов приграничного сотрудничества России.

Предусматривается, что приграничное сотрудничество основывается на соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров России, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России, органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления, учёте интересов национальной безопасности России и других принципах.

Приграничное сотрудничество может осуществляться в области экономики, транспорта и связи, энергетики, науки и образования, культуры и искусства, здравоохранения и иных областях.

Закон определяет порядок заключения соглашений о приграничном сотрудничестве. В частности, предусматривается, что соглашения о приграничном сотрудничестве муниципальных образований приграничных субъектов России заключаются органами местного самоуправления таких муниципальных образований по согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти приграничного субъекта.

В Мурманской области ярким примером такого сотрудничества является 30-километровая приграничная территория с Королевством Норвегия: жители Никеля, Заполярного, Корзуново, Киркенеса, Сёр-Варангера и Нейдена могут пересекать государственную границу по упрощённой схеме (по удостоверению приграничного жителя).