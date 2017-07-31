Грязесобирающие поддоны: необходимость наличия и особенности выбора

31 Июля 2017 года, 14:25

Устройство систем грязезащиты - это первый рубеж, защищающий полы с современными покрытиями в различных помещениях от грязи, сырости и пыли с улиц.

Необходимость наличия системы защиты от грязи

Как правило, такая система необходима в общественных помещениях, которые предназначены для приема огромного количества людей. Речь идет о различных предприятиях и компаниях, поскольку состояние офисов оказывает непосредственное влияние на их позитивную репутацию. К тому же нужно помнить, что легче защитить покрытие пола от различных повреждений, нежели проводить его ремонт.

Кроме того, системы грязезащиты стали все чаще использоваться в частных домах, выполняя в некотором роде роль уборки. Такие приспособления способны отлично поддерживать напольные покрытия в чистоте как внутри, так и снаружи помещения. Каждый элемент подобной системы отлично вписывается во внешнюю обстановку, при этом не нарушает дизайн постройки, а порой даже дополняет его. Этого можно достичь, правильно рассчитав размеры и особенности такой конструкции еще на этапе создания проекта здания.

Для людей, которые проживают в частных домам либо часто посещают дачи, довольно большой проблемой становится обилие мусора с грязью, в особенности, когда на улице сыро и дождливо. Они могут оказаться в доме, что приведет к необходимости проведения оперативной уборки.

Осенью и весной, когда вода смешивается с землей, ситуация существенно ухудшается. Наличие ковриков на крыльце или на пороге не может дать гарантию полной защиты от грязи, они всего лишь служат для поверхностного очищения обуви. Вот почему лучшим вариантом являются грязесобирающие поддоны (подробнее).

Особенности выбора поддонов

Грязесобирающий поддон представляет собой разновидность защитного устройства, чье назначение – собирать всевозможные загрязняющие элементы (мелкие камешки, песок, ветки, листья, комки земли). Обычно такие приспособления устанавливают на улице рядом со входом в качестве составляющей части 3-хуровнего комплекса по очистке обуви. Следует заметить, что данный поддон в течение суток может собрать до 14 л. загрязняющих компонентов и осадков. Вот почему нередко их подсоединяют к ливневым водоотводам, чтобы канализационная система могла вывести собранную жидкость. Для этого используется патрубок в диаметре не меньше 100 мм., после чего его устанавливают в отверстие, расположенное с нижней стороны поддона.

Как правило, такие конструкции довольно легко монтировать. При этом грязесобирающий поддон устанавливают в грунт или крыльцо. Съемный принцип монтажа дает возможность в любой момент вынимать изделие и убирать из него накопленную грязь. Обычно в таких приспособлениях предусмотрены особые отверстия, выходящие к канализационным стокам, чтобы жидкая грязь могла стекать с них.

При выборе грязесобирающего поддона нужно обратить внимание на материал, используемый для его изготовления. Большое распространение получили полимербетонные и пластиковые варианты. Первые отличаются более эффективным применением и высокой прочностью, тогда как пластиковые аналоги не подвержены коррозийным процессам и обладают высокой устойчивостью к сырости и влажности. Кроме того, изделия из пластика обладают стойкостью к различным негативным воздействиям внешней среды, в том числе химическим элементам и веществам. Таким образом, подбирать наиболее оптимальное решение для каждого конкретного случая следует, исходя из таких факторов, как: особенности самого объекта, условия эксплуатации конструкции и финансовые возможности.