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Главная » НОВОСТИ » Половина россиян считает благополучным состояние экологии в месте своего проживания
 
 
 
 
31 Июля 2017 года, 17:45

Половина россиян считает благополучным состояние экологии в месте своего проживания


РОССИЯ/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного изучению оценок экологической ситуации.

За прошедшее десятилетие оценки экологической ситуации существенно выросли: уже 50% россиян (против 38% в 2010 году) называют состояние экологии в месте своего проживания благополучным. Негативно характеризуют ситуацию 47% граждан (чаще сетуют на неблагоприятные экологические условия москвичи и петербуржцы – 56%, среди жителей малых городов и сел эта доля составляет 42-43%).

Каждый четвертый (24%) сегодня отмечает улучшение экологической обстановки за последние годы – в 2009-2010 гг. об этом говорили только 10%. Однако более трети (35%) все же оценивают изменения негативно, 39% считают, что ситуация осталась на уровне пятилетней давности.

Снижение актуальности отмечается по всем пунктам списка неблагоприятных экологических изменений. Первые строчки, как прежде, так и теперь, занимают загрязнение водоемов (52% в 2005 году, 37% в 2017 году) и воздуха (49% и 36% соответственно). В ТОП-5 проблемных зон также входят загрязнение питьевой воды (22%), ухудшение здоровья людей (22%), вырубка лесов, сокращение парковых площадей (20%).

Стали более оптимистичны ожидания в отношении будущего: с 7% в 2010 году до 17% в 2017 году выросла доля тех, кто считает, что в ближайшие несколько лет экология улучшится. Доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения, снизилась с 39% до 28%. Вместе с тем усилились центристские позиции: 48% опрошенных (против 40%) полагают, что существенных изменений не произойдет.

Ответственность за состояние экологии возлагается преимущественно не на федеральное правительство (27% в 2010 году – первое место в рейтинге), а на местные (25%) и региональные (23%) власти. Кроме того, усилилось осознание ответственности рядовых граждан за сохранение природы: с 12% до 25%.

2017 год в России объявлен годом экологии – согласно данным опроса, на текущий момент знают об этом около четверти россиян (26%). Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость экологии в российских СМИ: за три года на эту тему было более 1,2 млн сообщений. Наибольший пик приходится на март-апрель 2017 года - Владимир Путин и Дмитрий Медведев посетили Землю Франца-Иосифа и оценили результаты ее экологической очистки, Сергей Иванов заявил о необходимости подключить к ГЛОНАСС все мусоровозы России, а на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» одной из главных тем стала экология.

«Экологическая обстановка не вызывает острого беспокойства у россиян. Они видят положительные изменения и всё более уверенно надеются на дальнейшие улучшения. При этом примечательно, что проблемы окружающей среды воспринимаются ими, прежде всего, как тематика «местного уровня». С одной стороны, этот факт свидетельствует о том, что к федеральным властям по этому вопросу особых претензий нет. С другой – подсказывает властям регионов и муниципалитетам сферу, улучшения в которой способны именно им принести политические дивиденды», – отмечает ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

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