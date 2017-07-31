День ВДВ в Мурманске: митинг, фестиваль и массовые гуляния

31 Июля 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 2 августа отметят День рождения Воздушно-десантных войск – День ВДВ.

2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Эксперимент позволил увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху. С этого времени и отмечается День ВДВ.

В Мурманске в этот день в 11:00 состоится традиционный митинг с речами и возложением венков у памятника мурманчанам, погибшим при исполнении воинского долга «Разорванное сердце». А с 9:00 до 18:00 в сквере на улице Ленинградская пройдет Фестиваль солдатской песни.

Как пояснили агентству в городской администрации, фонтаны в этот день выключать не будут, однако напомнили, что «купание в фонтанах квалифицируется как административное правонарушение».

Мурманская полиция не предполагает дополнительное усиление сотрудников для охраны общественного прядка, но тем не менее кадровый резерв сформирован.

«Охрану порядка будет обеспечивать штатное количество сотрудников», – рассказала «Би-порту» официальный представитель регионального УМВД Марина Шихова.