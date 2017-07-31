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Главная » НОВОСТИ » Путин подписал закон о багаже на невозвратных авиатарифах
 
 
 
 
31 Июля 2017 года, 18:34

Путин подписал закон о багаже на невозвратных авиатарифах


РОССИЯ/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – Президент Путин подписал закон, отменяющий норму бесплатного багажа на невозвратных тарифах. Таким образом, авиакомпании получили право продавать билеты без обязательного багажа. Для пассажиров, предпочитающих путешествовать налегке, это может означать удешевление перелёта.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу через 60 дней (с 1 октября 2017 года). Согласно тексту документа, пассажир будет оплачивать только стоимость авиаперевозки, при этом за багаж придётся заплатить отдельно. Авиакомпаниям вменяется требование обязательного уведомления пассажиров об условиях перевозки до покупки авиабилета. Отмечается, что ручную кладь можно будет перевозить бесплатно даже при невозвратных билетах

Представители ведущих авиакомпаний страны отметили, что в ближайшее время не планируют менять существующую систему тарифов. Вместе с тем, они склонны к тому, что новый закон должен отвечать интересам пассажиров. На данный момент только единственный российский лоукостер заявил о готовности снизить цены.

Фото: М. Паламарчук

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