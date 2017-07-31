Мурманск: прогноз отключений на 1 августа

31 Июля 2017 года, 19:34

МУРМАНСК/ 31 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 августа.

С 8 часов 19 июля до 24 часов 1 августа – полная остановка от котельной п. «Абрам-мыс» (АО «МЭС») - 17 домов

С 8 часов 25 июля до 24 часов 7 августа – остановка Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома

С 8 часов 26 июля до 24 часов 8 августа – полная остановка котельной «п. Роста» - 114 домов

С 8 часов 1 августа до 24 часов 3 августа – опрессовка тепловых сетей и абонентских вводов от ЦТП-171, 175 кв.- 63 дома

С 8 часов 1 августа до 24 часов 31 августа –остановка Угольной котельной – (Смирнова,16,20,22)

С 8 часов 1 августа до 24 часов 2 августа – опрессовка теплосети от Котельной «Росляково -1» ( мазут) – 67 домов

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.