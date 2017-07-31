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Жизнь в Мурманске


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Наш гость

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 1 августа
 
 
 
 
31 Июля 2017 года, 19:34

Мурманск: прогноз отключений на 1 августа


МУРМАНСК/ 31 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 августа.

С 8 часов 19 июля до 24 часов 1 августа – полная  остановка от котельной п. «Абрам-мыс» (АО «МЭС»)  - 17 домов

С 8 часов 25 июля до 24 часов 7 августа – остановка Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома

С 8 часов 26 июля до 24 часов 8 августа – полная остановка котельной «п. Роста» - 114 домов

С 8 часов 1 августа до 24 часов 3 августа – опрессовка тепловых сетей и абонентских вводов от ЦТП-171, 175 кв.- 63 дома

С 8 часов 1 августа до 24 часов 31 августа –остановка Угольной  котельной  – (Смирнова,16,20,22)

С 8 часов 1 августа до 24 часов 2 августа – опрессовка теплосети от Котельной  «Росляково -1»  ( мазут) – 67 домов

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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