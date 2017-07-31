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Главная » НОВОСТИ » Первый день августа будет пасмурным
 
 
 
 
01 Августа 2017 года, 08:14

Первый день августа будет пасмурным


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +12…+17º. Напомним, вчера в Кандалакше во время грозы был сильный град.

В Мурманске сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Воздух прогреется до +15°.

По сообщению паблика «Погода в Мурманске», самым тёплым первый день августа был в 2003 году (+28,9°), а самым холодным – в 2006 (всего +3,1°).

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