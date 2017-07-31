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Главная » НОВОСТИ » Медицинские работники – самые дефицитные специалисты в регионе
 
 
 
 
01 Августа 2017 года, 09:03

Медицинские работники – самые дефицитные специалисты в регионе


МУРМАНСК/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Региональный комитет по труду опубликовал прогноз кадровой потребности экономики и социальной сферы на период до 2022 года.

Как следует из прогноза, наибольшая перспективная потребность в трудовых ресурсах будет наблюдаться в строительстве, топливно-энергетическом комплексе, судоремонте и транспорте.

Вместе с тем, согласно опубликованным цифрам, самая острая потребность будет наблюдаться в сфере здравоохранения – ежегодная потребность специалистов в этой сфере превышает 1000 человек. На нехватку специалистов в сфере здравоохранения в ходе «прямой линии» с президентом также обратила внимание жительница Апатит Дарья Старикова.

Ранее были опубликованы результаты исследования миграции выпускников высших учебных заведений страны. Согласно полученным данным, Мурманская область является «замкнутым» регионом, где вузы не востребованы среди выпускников школ, но работают на локальный рынок труда. Другими словами, необходимо будет затратить множество усилий, чтобы покрыть дефицит квалифицированных кадров.

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